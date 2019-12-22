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اقتصاد

دولة عربية جديدة تترأس أوابك.. تفاصيل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:10 م
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
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محمود نوفل
أصدر مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذى عقد اأعماله اليوم، الأحد، بالكويت برئاسة الشيخ محمد بن خليفة، وزير النفط البحريني، وبمشاركة وزراء البترول والطاقة ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالمنظمة قرار بتعيين علي سبت بن سبت، أمينًا عامًا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول مارس 2020.

ومن المقرر أن تتولى الجزائر رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من أول يناير 2020.

وناقش مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) خلال اجتماعهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت تقرير نتائج أعمال لجنة جائزة "أوابك" للبحث العلمي لعام 2018 ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2020 وتعيين مدقق حسابات المنظمة لنفس العام.

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كما تناول الاجتماع سبل تفعيل وتطوير نشاط وأعمال المنظمة، وتقدم العمل في معهد البترول العربى للتدريب بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر عربية متقدمة في مختلف مجالات الصناعة البترولية وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير الصناعة.

كما تم استعراض تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والدراسات التي أنجزتها والأوضاع البترولية العالمية ومتابعة شئون البيئة وتغير المناخ وسير العمل في بنك المعلومات والفعاليات التي شاركت فيها المنظم،ة بالإضافة إلى الاجتماع المشترك للأمانة العامة ومسئولى الشركات المنبثقة عن الأوابك.
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