قارن نفسك بما كنت عليه أمس.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بـ فستان قصير.. شاهد

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت مي في الصورة بإطلالة ناعمة حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأصفر وعلقت قائلة: "قارن نفسك بما كنت عليه أمس، كن انت المنافس الحقيقي لنفسك".



وتفاعل عدد كبير من محبيها مع الصورة وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:



"احلي ممثلة في الدنيا نفسي"، "قمرٌ أنتِ، منيرةٌ في سمائنا تنحني أمامك النجوم"، "فعلا اجمل واحدة ظهرت فى الجيل الاخير دا ماشاء الله ربنا يحرسك يا مى وديما منورة كده"، "ايه الجمال ده يا احلى ممثله في الدنيا"، "انا مش عارف اقول ايه على الجمال ده".



يذكر أن مى عمر قدمت أحدث أعمالها فى شهر رمضان الماضى 2019 أمام النجم أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.



وشارك فى بطولة المسلسل محمد ممدوح، إنجى المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.