AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قارن نفسك بما كنت عليه أمس.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بـ فستان قصير.. شاهد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:18 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدى
نشرت الفنانة مي عمر صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي في الصورة بإطلالة ناعمة حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأصفر وعلقت قائلة: "قارن نفسك بما كنت عليه أمس، كن انت المنافس الحقيقي لنفسك".

وتفاعل عدد كبير من محبيها مع الصورة وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

"احلي ممثلة في الدنيا نفسي"، "قمرٌ أنتِ، منيرةٌ في سمائنا تنحني أمامك النجوم"، "فعلا اجمل واحدة ظهرت فى الجيل الاخير دا ماشاء الله ربنا يحرسك يا مى وديما منورة كده"، "ايه الجمال ده يا احلى ممثله في الدنيا"، "انا مش عارف اقول ايه على الجمال ده".

يذكر أن مى عمر قدمت أحدث أعمالها فى شهر رمضان الماضى 2019 أمام النجم أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.

وشارك فى بطولة المسلسل محمد ممدوح، إنجى المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مي عمر تشارك ياسر جلال في مسلسل الفتوة

بـ اطلالة جذابة | هبة مجدى تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

مي عمر توجه رسالة لـ رامي جمال تعرف عليها

محمد سامي أفضل مخرج في نجم العرب

بـ فستان أنيق ولافت .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا

فستان فضي بـ شراشيب.. إطلالة جديدة لـ إسعاد يونس في حفل دير جيست.. شاهد

ترشيحاتنا

دايما مشرفنا.. محمد صلاح برفقة نجم منتخب مصر السابق في الدوحة

أسد التيرانجا الشرس.. ساديو ماني يهدد عرش محمد صلاح فى مملكة الكرة الأفريقية

مصطفى بكرى: إلغاء وزارة الاستثمار وضم وزارتي السياحة والآثار في التعديل الوزاري

شاهد.. والد محمود البنا: حسبي الله ونعم الوكيل.. ابني يموت والقتلة يعيشوا

محمد صلاح وطارق حامد ضمن المرشحين.. موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019

بعد موافقة مجلس النواب.. السيرة الذاتية للطيار محمد عنبة وزير الطيران الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مثير.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية فى عز البرد

أبناء حي الأسمرات أبطال في الكونج فو.. والمحافظ يكرمهم.. صور

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور