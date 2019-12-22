أول تعليق من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعد تجديد الثقة فيه

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تجديد الثقة فيه واستمراره بوزارة الرياضة يعد مسئولية كبيرة على عاتقه من أجل الاستمرار فى تحقيق المزيد من الإنجازات .



وقال أشرف صبحى فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " : " لدينا العديد من الأهداف داخل وزارة الشباب والرياضة فى الفترة المقبلة ويأتى على رأسها الاهتمام بالشباب فى مختلف أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى تطوير الرياضة والعمل الجاد لمواصلة الإنجازت فى مختلف الألعاب سواء الجماعية أو الفردية " .



وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.



وجاء في التعديل، مصطفى مدبولي، مسئول الاستثمار، وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء.



ويتولي خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان وزيرا للعدل، وهالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرا للتضامن، والسيد القصير وزيرا للزراعة، ونيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد للمجالس النيابية.

