تعرف على مواصفات Motorola razr بعد تأجيل إطلاقه لهذا التاريخ

بعدما كشفت موترولا العالمية عن ميعاد إطلاق أيقونتها الأولى بشاشة قابلة للطى فى الشهر الماضى، تقرر تأجيل إطلاق الهاتف الذكي صاحب الاسم الشهير Motorola razr إلى 26 ديسمبر الجارى، وسيكون سعر الهاتف 1500 دولار أمريكى.



وبحسب فون آرينا التقنى، يحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.



وللوهلة الأولى ستجد أن التصميم مستوحى من الهاتف الأيقونى Razr V3 الذى صدر فى عام 2004 لموتورولا، ويحتوى razr 2019 على شاشة قياس 6.2 بوصة قابلة للطى من نوع OLED، بها نوتش فى المنتصف به الكاميرا وقارئ بصمة العين، أما الشاشة الأمامية قياس 2.7 بوصة.



ولعشاق التصوير يأتى Motorola Razr بكاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7،وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، و إمكانية استخدام إضاءة الشاشة كفلاش.



ويحتوى الهاتف على بطارية سعة 2510 ميللى أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع TurboPower بقدرة 15 وات، بالإضافة إلى الإتصال اللاسلكى واي فاي وبلوتوث 5.0 وNFC، وسيعمل لهاتف الجديد بنظام تشغيل أندرويد 9.0 باي.



يذكر أن التصميم مستوحى من الهاتف الأيقونى Razr V3 الذى صدر فى عام 2004 لموتورولا.