صباح الحب والجمال.. حنان مطاوع بإطلالة رائعة على إنستجرام

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهرت حنان مطاوع في الصورة خلال تكريمها بمهرجان الديرجيست بجائزة أحسن ممثلة، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الحب والجمال".



وتفاعل مع الصورة عدد كبير من محبيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "شخصية قمة في الاحترام"، "رقيقه وقمر ومحترمه"، "صباح الجمال علي ملكه جمال مصر"، "صباح الفل والياسمين على عيونك الحلوين يا قمر"، "ما شاء الله تبارك الرحمن سبحان من صور"، "قمر قمر اية الرقى دا"، "صباح الأدب والاخلاق يا غالية".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع هو مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، هبة عبد الغني، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، محمد عز، سمر مرسي، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي.





View this post on Instagram







صباح الحب والجمال❤️ Styling:@mariamelkholy_ Dress: @shahiralasheen MUA: @ahmedelkhawaga1 Hairstylist: @ahmedhalawahairdresser Jewelry: @elkahkyjewellery Bag: @okhtein

A post shared by Hanan Motawie (@hananmotawie) on Dec 22, 2019 at 2:24am PST