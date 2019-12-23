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تكنولوجيا

Samsung تزود بطارية سماعاتها اللاسلكية أكثر من 50%

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة Samsung الكروية الجنوية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن نيتها تزويد بطارية سماعتها اللاسلكية، لأكثر من 50% لضمان توفير أقصى مدة ممكنة لمستخدميها.

وبحسب فون آرينا التقني، من المتوقع أن يتم الكشف عن سماعة The Samsung Galaxy Buds+ SM-R175، التى تحمل تلك البطارية العملاقة فى نفس توقيت الكشف عن الأيقونة المنتظرة Galaxy S11.

ومن المتوقع أن يشهد العالم هذا الحدث الضخم فى 18 فبراير القادم 2020، ويتضح من تلك التسريبات أن سامسونج تنوى منافسة غريمتها التقليدية آبل، بعدما طرحت سماعة AirPods Pro التى تقاوم الماء وببطارية أكبر.

وتأتي السماعات اللاسلكية ببطارية سعة 150 ميللى أمبير لكل سماعة، ولكن بعد إضافة الغطاء الرياضى لها الذى يحتوى على بطارية إضافية سعة 600 ميللى أمبير.

وبالتالي أصبح الإجمالي 900 مللى أمبير، وهى سعة عملاقة لسماعة لاسلكية مع غطائها الذى يعمل كمخزن للطاقة، وستطرح السماعات اللاسلكية الجديدة بألوان الأبيض والأسود والسلفر والأصفر.
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