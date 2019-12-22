حفاظا على المظهر الجمالي.. حي العجوزة يشن حملة لقص وتقليم الأشجار بالشوارع

شن حي العجوزة بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء خالد العناني رئيس الحي، حملة مكبرة لقص وتقليم الأشجار في شوارع الحي للحفاظ المظهر الحضاري للشوارع.



وعملت الحملة على قص وتقليم الأشجار بشوارع ابو المحاسن، والنبوي المهندس، وشارع المراغي ومحيط وزارة التضامن الاجتماعي.



وأكد حي العجوزة أن تلك الحملة تهدف إلى قص وتهذيب الأشجار القديمة وتقليم الأشجار المتهالكة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع سقوط أجزاء من تلك الأشجار.