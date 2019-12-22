ولا تصويبة على المرميين.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وواتفورد

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



قدم مانشستر يونايتد وواتفورد أداء ضعيفا خلال الشوط الأول، ولم يسدد الفريقان أي كرة على المرمى خلال الشوط الأول.



ويسعى مانشستر يونايتد لفك عقدة صغار البريمرليج بتحقيق الفوز على واتفورد، والاقتراب خطوة من المربع الذهبي.



وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فرق منتصف أو قاع الجدول في آخر 5 جولات، حيث خسر أمام بورنموث بهدف دون رد، وتعادل مع شيفيلد يونايتد 3-3، ومع أستون فيلا 2-2، فيما تكمن من الحاق الضرر بالكبار، بالفوز على مانشستر سيتي 2- 1، وعلى توتنهام بنفس النتيجة أيضًا.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 25 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز الأخير بـ 9 نقاط.