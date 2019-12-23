بحضور وزير المالية.. صناعة البرلمان تبحث أزمة صناعة الورق

تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، برئاسة المهندس فرج عامر، مناقشات موسعة حول إهدار المال وغياب السياسات الصحيحة، بشأن تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبي زعبل، والنادي الرياضي للشركة.
كما تناقش اللجنة، انتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر في السوق المصرية ومخالفتها للمواصفات القياسية العالمية وغياب الرقابة وما أدت إليه من عدم فاعلية مكافحة حوادث الحريق واتساعها في مصر، وانتشار مستحضرات التجميل المغشوشة التي يتم تصنيعها في مصانع (بير السلم)، وأيضًا انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الانترنت.
وتعقد اللجنة، اليوم الاثنين، جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية، وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.