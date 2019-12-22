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اقتصاد

أول تصريح لـ وزيرة التجارة والصناعة: زيادة التصدير والمصانع المتعثرة على رأس الأولويات

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:31 م
نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
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ولاء عبد الكريم
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل المبادرة الرئاسية لتشجيع الصناعة الوطنية، مشيرةً الى ان خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الامر الذي يسهم فى اصلاح العجز في الميزان التجارى لمصر.

وأشارت الوزيرة في أول تصريح لها عقب أدائها اليمين الدستورية إلى أن إعادة تشغيل المصانًع المتوقفة والمتعثرة محور رئيسى في خطة عمل الوزارة خاصة في ظل مبادرة البنك المركزى لحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتةً الى اهتمام الوزارة بملف المجمعات الصناعية وانشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالي 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعى وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة.

ولفتت جامع الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا مع كافة الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاعى الصناعة والتصدير لايجاد حلول عاجلة تسهم في تحقيق انتعاشة لمعدلات الإنتاجية والصادرات، مشيرةً الى انه سيتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم للارتقاء بمراكز التدريب الفني والمهنى بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة تلبى احتياجات القطاعات الصناعية والتصديرية.
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