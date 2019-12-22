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فن

نهلة الحاجرى تريند جوجل .. القصة الكاملة لانفصال وعودة محمد حماقى إلى زوجته

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:41 م
محمد حماقى وزوجته
محمد حماقى وزوجته نهلة الحاجرى
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أحمد إبراهيم
تصدرت زوجة الفنان محمد حماقى "نهلة الحاجرى" تريند جوجل خلال ظهورها فى ختام موسم برنامج "ذا فويس" الذى يشارك فيه زوجها محمد حماقى فى لجنة التحيكم مع سميرة سعيد واحلام وراغب علامة.

تواجد نهلة الحاجرى زوجة محمد حماقى فى الحلقة الأخيرة من البرنامج ينم عن مدى حبها لزوجها رغم الخلافات التى نشبت بينهما فى بداية زواجهما، وكانت سببا فى انفصالهما، إلا أن حبهما كان له التأثير الأكبر فى العودة لبعضهما .

وتحدث الفنان محمد حماقي خلال وجوده في برنامج "أنت أونلاين" عن سبب انفصاله عن زوجته الذي امتد لعامين، مشيرًا إلى أن أغنيته "ما بلاش" ليست سبب عودتهما مجددًا لحياتهما الزوجية.

وقال محمد حماقي إنه عاد لزوجته نهلة الحاجري قبل تصوير أغنية "ما بلاش" بأسبوع، ليعقد قرانه عليها ثم سافر لتصوير الأغنية بالخارج.

وتابع محمد حماقي حديثه عن زوجته مؤكدًا أن أغنية "ما بلاش" ليست موجه لها، فهي لم تغب عنه حتى يغني لها هذه الكلمات.

وعن سبب انفصالهما، قال محمد حماقي أنهما مرا بمشاكل عدة وكان يلقي كل شخص فيهما اللوم والعتاب على الطرف الآخر، بأنه هو من يتسبب في المشاكل وسيؤدي لانهيار علاقتهما الزوجية.

واستكمل محمد حماقي حديثه عن فترة انفصاله عن زوجته، بأنهما عادا مجددًا بشكل جديد، بعد أن ابتعدا أكثر من عامين، وعرف كلًا منهما فى ماذا أخطأ في حق الآخر، لهذا كانت عودتهما كانت مختلفة ومتينة.

يذكر أن محمد حماقي لديه طفلة تدعى فاطمة من زوجته نهلة الحاجري.
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