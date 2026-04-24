أخبار السيارات| فولكس فاجن مهددة بالإفلاس.. وهوندا تسجل أكبر خسارة في التاريخ

​تعيش مجموعة فولكس فاجن الألمانية أصعب لحظاتها التاريخية، حيث كشفت تقارير عن تهديدات جدية بالإفلاس قد تطال أضخم منتج للسيارات في أوروبا. الشركة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية تشمل تسريح آلاف العمال وإغلاق مصانع رئيسية في ألمانيا، نتيجة تراجع المبيعات وتصاعد تكاليف التحول الكهربائي والمنافسة الصينية الشرسة.

​سجلت شركة هوندا اليابانية أرقاماً كارثية في ميزانيتها الأخيرة، وصفت بأنها أضخم خسارة في تاريخها. جاء ذلك كأثر مباشر لقرار الشركة المفاجئ بإلغاء مشاريع طموحة لإنتاج سيارات كهربائية بالتعاون مع شركاء دوليين، مما أدى لشطب مليارات الدولارات من أصولها الموجهة للأبحاث والتطوير في هذا القطاع.

​أعلنت شركة أودي عن حملة استدعاء عاجلة تشمل 19 ألف سيارة من طرازات حديثة بسبب اكتشاف خلل مصنعي خطير قد يؤدي إلى توقف مفاجئ للمحرك أو تعطل أنظمة الأمان أثناء القيادة. وطالبت الشركة الملاك بضرورة التوجه لمراكز الخدمة المعتمدة لإجراء التحديثات اللازمة وضمان سلامة الركاب على الطرق السريعة.

