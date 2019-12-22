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رياضة

طرد سون | توتنهام يكمل المباراة بـ10 لاعبين أمام تشيلسي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:07 م
هيونغ مين سون
هيونغ مين سون
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حسن العمدة
أشهر حكم المباراة التي تجمع تشيلسي وتوتنهام على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ18 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البطاقة الحمراء في وجه هيونغ مين سون لاعب توتنهام.

جاء ذلك بعد تدخل متعمد من سون على أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي دون اشتراك فى الكرة خلال مباراة لتكمل كتيبة مورينيو بـ10 لاعبين .

ويتأخر توتنهام بهدفين دون رد من تشيلسي على ملعبه ووسط جمهوره فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الجولة الـ18 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بتقدم البلوز بهدفين دون رد .

وافتتح تشيلسي التهديف فى الدقيقة 12 عن طريق ويليان بورخيس دا سيلفا بعد توغل أكثر من رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها صاروخية لتسكن الشباك .

وأضاف تشيلسي الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق ويليان من ركلة جزاء .

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 29 نقطة، متفوقًا على توتنهام الذي يحتل المركز السابع بفارق 3 نقاط.

ويدخل توتنهام المباراة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وحجز مقعدا في المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

في المقابل، يسعى تشيلسي لاستعادة نغمة انتصاراته، وتأمين المركز الرابع، بعدما خسر آخر مباراتين ضد إيفرتون و بورنموث على الترتيب.
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