القومي للمرأة يطلق الحملة التوعوية الإذاعية معا بالوعي نحميها

أطلق المجلس القومي للمرأة الحملة التوعوية الإذاعية «معًا بالوعي نحميها»، بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي عضوة المجلس، وتُبث عبر عدد من المحطات الإذاعية الأكثر استماعًا، إلى جانب نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس، وتمتد الحملة على مدار 15 يومًا.

وتتناول الحملة مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة التي تركز على القيم الأخلاقية وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وأهمية الإخلاص في العمل واحترام الوقت باعتباره ثروة حقيقية، إلى جانب التأكيد على الترابط الأسري، وغرس القيم الإنسانية في نفوس الأبناء، مع الدعوة إلى نبذ الشائعات وخطاب الكراهية، وترسيخ ثقافة الاحترام وقبول الآخر، ومواجهة السلوكيات السلبية.

كما تسلط الحملة الضوء على مكانة المرأة ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع، والتأكيد على أن احترامها حق أصيل ومقياس لتقدم الأمم، فضلًا عن إبراز أهمية الصبر والتسامح، ودعم التعليم، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة الالتزام بالقانون، ونشر ثقافة الادخار وحسن إدارة الموارد.