في 5 نقاط .. ليلي عبدالمجيد توضح صلاحيات وزير الإعلام الجديد

تولى صباح اليوم أسامة هيكل منصب وزير الدولة لشئون الإعلام، بعد أن تم اختياره ضمن التعديل الوزاري الجديد، ووافق عليه بشكل نهائى مجلس النواب لـ تعود وزارة الإعلام مرة أخرى، دون صلاحيات واضحة حتى الآن.



من جانبها حددت الدكتورة ليلي عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عددا من الصلاحيات الواجب أن تُوكل للوزير الجديد، في ظل تواجد الهيئات الاعلامية الثلاثة، والتي رصدتها في نقاط كالآتي :



1 - القيام بالتنسيق بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام العامة والخاصة، ويدخل في ذلك الصحف الورقية والإلكترونية، والإعلام المسموع والمرئي والمواقع الالكترونية.



٢- صياغة ملامح سياسة إعلامية وطنية تستند إلى حرية الاعلام المتوازنة مع المسئولية الاجتماعية للإعلام الذي يحافظ علي الأمن القومي والمجتمعي وحقوق الأفراد، وأهمها الحق في الخصوصية واحترام كرامتهم وتتضمن هذه المبادئ العامة المتفق عليها بمساندة ودعم خطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.



٣- تقديم التسهيلات وازالة العقبات التي تواجه الصحفيين والاعلاميين وتوفير بيئة عمل مناسبة لأداء مهامهم.



٤- توفير وتيسير المعلومات الصحيحة والدقيقة، وضمان تدفقها بما يدعم حرية الإعلام والتنوع واحترام الاراء علي أرضية وطنية.



٥- التعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة للتعبير عن مصر وسياساتها ومصالحها وارائها في الخارج من خلال اعلام خارجي مخطط ومدروس وفاعل.





وأضاف أستاذة الإعلام، أن هذه المهام لا تتعارض مع مهام الهيئات التي تم انشاؤها وفقا لدستور ٢٠١٤، وصدرت قوانينها عام ٢٠١٨، موضحة أن الهيئة الوطنية للصحافة تدير نيابة عن الدولة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، والهيئة الوطنية للإعلام المسئولة عن الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني المملوك للدولة وتديره، والمجلس الاعلي لتنظيم الصحافة والإعلام يتولي مسئولية التنظيم لكل وسائل الاعلام عامة وخاصة مطبوعة، مسموعة ومرئية، والكتروني، ويتابع مدي التزامهم بمواثيق الشرف الإعلامي، وضوابط الاداء الاعلامي ومحاسبة الوسائل التي تخالفها.