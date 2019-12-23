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منوعات

كله في خطر.. والسبب ثغرة خطيرة في هاتف ترامب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
ترامب
ترامب
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نهى حمدي
يتعرض هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لثغرة أمنية خطيرة، قد تجعله في مرمى التجسس أو العمليات الإرهابية، فقد حصلت صحيفة أمريكية على بيانات جغرافية لـ 12 مليون هاتف من بينهم هاتف "ترامب".

تمكنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من تعقب "دونالد ترامب" وأدق تحركاته، وقد استطاعت تقوم بذلك بعد حصولها على بيانات الموقع الجغرافي لـ 12 مليون هاتف محمول، في أكثر من مدينة أمريكية.

وأشارت الصحيفة أنها توصلت لرحلة ترامب في جنوبي ولاية فلوريدا، أثناء اصطحابه لـ رئيس الوزراء الياباني" شينزو آبي" في منتجع "مارالاغو"، كما استطاعت التوصل لموقع أحد القادة الموجودين بجهاز الاستخبارات، وهو من المقربين للرئيس الأمريكي.

وبهذه الثغرة بات بإمكان أي شخص تحديد من هو مالك الجهاز وعنوان بيته، بالإضافة إلى معلومات أخرى متاحة للعلن حول العميل مثل الاسم والتفاصيل العائلية.
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