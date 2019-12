خلافات نجوم هوليوود في 2019: نيكي ميناج تصف مايلي سيروس بالدجاجة.. ومناوشات بين نساء جاستن بيبر

خلافات نجوم هوليوود في 2019:

نيكي ميناج تصف مايلي سيروس بالدجاجة

مناوشات واضحة بين نساء جاستن بيبر



لا يمر عام بدون وجود خلافات في عالم هوليوود وخلال 2019 اختلفت أنواع المشاكل والخلافات بين الامور الشخصية او بسبب الاعمال الفنية وتصاعدت الأمور إلى تهديدات بالقتل والسب والقذف.



صدى البلد يرصد في السطور التالية ابرز الخلافات بين النجوم والنجمات واسبابها.



-مايلي سايرس و نيكي ميناج :



هاجمت مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج، المطربة الأمريكية مايلي سايرس، ووصفتها بـ الدجاجة خلال حوار في الراديو بعد سخرية الأولى من الثانية في أغنيتها الجديدة Cattitude.



وذكر موقع Just Jared أن "ميناج" قالت خلال حوارها المثير: "لا يمكن لدجاج التحدث على الملكات وأنا لا أعلم لماذا مايلي سايرس تكلمت عني بشكل غير محترم في حوارها لإحدى المجلات".



ووصفت "ميناج" ، مايلي سايرس بـ "الساقطة" وأن الجميع يقلدها ويريد أن يصبح نيكي ميناج.



وكانت مايلي سايرس قد سخرت من نيكي ميناج في أغنيتها الجديدة cattitude التي تقول كلماتها: "أحبك نيكي ولكني استمع إلى كاردي بي".



-هايلي بالدوين و سيلينا جوميز :



بدأت المناوشات بين زوجة المغني الكندي جاستين بيبر، عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، وحبيبته السابقة سيلينا جوميز الخروج الى النور وذلك بعد مرور ساعات على طرح اغنية "سيلينا جوميز" الجديدة lose you to love me. شهر اكتوبر الماضي,



ونشرت هايلي بالدوين عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها أثناء استماعها لأغنية i will kill you، تتحدث تلك الأغنية عن امرأة تستمر بملاحقة رجل متزوج، في إشارة منها لسيلينا جوميز، حبيبة زوجها السابقة.



وكتبت سيلينا جوميز عن الاغنية :" هذه الاغنية من وحي اشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، اتمنى ان يشعر الناس بالامل وانهم يعرفون كيف يخرجون الجانب القوي منهم وانسان افضل".



وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الامريكية هايلي بالدوين ، مشيرين الى ان سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.



وكانت سيلينا جوميز تعرضت لانهيار عصبي حاد في أكتوبر 2018 وظلت تتلقى العلاج في احد المصحات النفسية لفترة طويلة حتى تماثلت الشفاء، وفسر البعض ان انفصالها عن جاستين بيبر السبب وراء ذلك بعدما استمرت علاقتهما لاكثر من خمسة أعوام.



-أريانا غراندي و جرامي :



فى مطلع العام الجاري، دخلت اريانا غراندي في خلاف مع القائمين على حفل الـ جرامي بسبب انسحابها قبل الحفل بايام قليلة وهو ما وضعهم في مأزق كبير، مما دفع المنتج الفني لحفل جرامي كين ايرليتش اتهام المغنية الأمريكية بالغرور مشيرا الى انها انسحبت لانها شعرت ان الجرامي اتفقت معها للمشاركة قبل الحدث الفني بفترة قصيرة.



وردت اريانا غراندي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر أنها كانت تنوى المشاركة وتقديم 3 أغنيات كما اتفقت مع القائمين على الجرامي ولكن في النهاية وجدت الاغاني ذات طابع سياسي وهي لا تريد اقحام نفسها في هذا المجال".



- تيريس جيبسون و دوين جونسون



الخلافات بين تيريس جيبسون ودوين جونسون الشهير بـ ذا روك بدأت منذ 2016 ولكنها عادت واشتعلت في 2019 بسبب فيلم Hobbs and shaw الذي قام ببطولته دوين جونسون، وهو فيلم احداثه مشتقة من سلسلة افلام Fast & Furious حيث وصف "جيسبون" ذا روك بانه شخص اناني.



ووصل الأمر بينهما إلى أن تيريس جيبسون أكد أنه لن يشارك في اجزاء جديدة من سلسلة افلام Fast and furious في حال وجود دوين جونسون.



-تايلور سويفت وسكوتر براون:



تعرض المنتج سكوتر براون لتهديد بالقتل من قبل جمهور النجمة الأمريكية تايلور سويفت بسبب ادعائها بأن هو من وراء منعها من تقديم أغانيها القديمة في حفل American Music Awards الذي أقيم شهر نوفمبر الماضي، بعدما قام سكوتر براون بشراء الشركة المسؤولة عن إنتاج اغانيها في الماضي Universal Music Group.



وغردت تايلور سويفت عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "تراثي الموسيقي أصبح في يد شخص يحاول تفكيكه".



ومن جانبه، نفى المنتج الأمريكي قيامه بذلك وطلب من تايلور سويفت أن يلتقي بها لكي يوضح الحقيقة خوفًا من التهديدات التي تلقاها هو وعائلته.