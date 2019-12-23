التوقعات العاطفية للأبراج فى2020 ... الحمل: لا تنجرف فى الحب .. الدلو: اتزان فى الجانب العاطفى



إذا كنت متزوجا: من ٣ أبريل ، فانت في وضع داعم مما يساعدك على الاقتراب من شريك حياتك، ثم "المريخ" ببرجك من ٢٨ يونيو يشحذ بداخلك روح المشاركة والتعاون، وتعرف كيف تؤثر في الطرف الآخر.



إذا كنت خاليا: في الربع الأول من العام تعيش صعودا وهبوطا في المشاعر، لكن ابتداء من ٣ أبريل تبدو أكثر استعدادا للحب ومن ٢٨ يونيو تزداد جاذبيتك وتشتعل بالطاقة العاطفية، فقط انتبه ولا تنجرف في الحب كي لا تحبط.. فالمعاكسات الفلكية قائمة.



-برج الثور



إذا كنت متزوجا: تميل للتصرف بنضج واستقلالية.. لن تلجأ للمعارك كي تعيش مستقلا، لكن قد تلجأ لشرح متطلباتك الجديدة بهدوء للطرف الآخر أو تختار الابتعاد أيضا بهدوء.



إذا كنت خاليا: مع وجود "المشتري" و"زحل" و"بلوتو" في منزل الحظ.. قد تتحول علاقة وتأخذ اتجاها أكثر جدية.



-برج الجوزاء



إذا كنت متزوجا: "فينوس" تسكن برجك من ٣ أبريل وحتى ٦ أغسطس.. ٤ شهور تعدك خلالها بالتفاهم والتواصل مع شريك حياتك بسهولة وتستعيد مشاعرك من جديد تجاه شريك الحياة.



إذا كنت خاليا: من ٣ أبريل إلى ٦ أغسطس: "فينوس" تعدك بالحب وتزداد جاذبيتك ومن المحتمل أن تلتقي بحب حقيقي يملك عليك مشاعرك، كما أن "زحل" بمنزل الحظ من ٢٢ مارس لأول يوليو قد يعدك بعلاقة تدوم.



-برج السرطان



إذا كنت متزوجا: "المشتري" و"زحل" و"بلوتو" بمواجهة برجك ويدفعك ذلك لتحليل ما تنتظره من الآخر بعمق، وتلتصق أكثر بحقيقتك، قد تقرر البقاء وتتقبل ألا يكون كل شيء رائعا أو تبحث عن حريتك.



إذا كنت خاليا: "أورانوس" بمنزل الأصدقاء يدفعك للدخول في علاقة عاطفية، لكن الكواكب بمواجهتك تفرملك في أحيان كثيرة وقد تكتفي بالتعارف بدون تقديم وعود حفاظا على استقلاليتك وتجنبا للقيود.



-برج الأسد



إذا كنت متزوجا: إن اجتماع "المشتري" و"زحل" و"بلوتو" بمنزلك السادس يعدك بالاستقرار والاتزان وتجد سعادتك في العلاقات الهادئة وفي متع الحياة البسيطة.. كل ما تريده هو حياة منظمة تمنحك الأمان وتقوي علاقتك بشريك حياتك ويزداد الترابط معه من ٣ أبريل إلى ٦ أغسطس.



إذا كنت خاليا: بين ٣ أبريل و٦ أغسطس.. "فينوس" بمنزل الأصدقاء وقد تتحول علاقة صداقة لحب أو تبدو ساحرا وفاتنا في عيون الجنس الآخر، ومن ٢٨ يونيو قد تتجه نحو علاقة جادة.



-برج العذراء



إذا كنت متزوجا: "المشتري" و"زحل" و"بلوتو" بمنزل الحب ويساعدك ذلك على بناء مستقبل راسخ مع شريك حياتك، لكن إذا لم يكن هناك توافق من قبل فإن مواجهة "نبتون" قد تتسبب في مشاكل زوجية.



إذا كنت خاليا: لديك رغبة في الحب، لكن سقف طموحاتك العالي يدفعك لوضع شروط لمن تريد الارتباط به، وقد تلتقي بمن تحلم به ابتداء من أول سبتمبر.



-برج الميزان



إذا كنت متزوجا: من ٣ أبريل إلى ٦ أغسطس.. "فينوس" بمنزل الحظ تصلح علاقتك بشريك حياتك وتمنحك روح فكاهة تساعدك على الاقتراب وتشعر بإخلاص الطرف الآخر ومشاركته، لكن من ٢٨ يونيو قد تتعرض علاقتك بشريكك لبعض الضغوط والاشتباكات. عموما لا تقلق.. تظل الكلمة العليا للحب.



إذا كنت خاليا: اصبر حتى ٣ أبريل وحينئذ تدعمك "فينوس" حتى ٦ أغسطس وتمنحك كل الفرص للارتباط ولعيش مشاعر حب جميلة.. حب من أول نظرة أو استعادة حب قديم أو قرار زواج، كل شيء جائز.



-برج العقرب



إذا كنت متزوجا: "أورانوس" بمواجهة برجك يضعك تحت ضط عصبي.. قد تشعر برغبة في التجديد والتحرر من القيود ويقل احتمالك للاختلاف. مع ذلك فإن دعم "المشتري" و"زحل" و"بلوتو" يساعدك على التحكم في ردود أفعالك وقد تجتهد لتحافظ على اتزان حياتك الزوجية من خلال مشاركة الطرف الآخر.



إذا كنت خاليا: "أورانوس" بمواجهتك يدفعك للمغامرة وللدخول في علاقات عابرة، ومع ذلك "نبتون" بمنزل الحب يمنحك روح رومانسية تجعلك تحلم بالحب الذي تريده.



-برج القوس



إذا كنت متزوجا: "فينوس" بمواجهة برجك من ٣ أبريل إلى ٦ أغسطس ويدفعك ذلك لتعدي الحدود وتميل للهروب من القيود والالتزامات، لكن من ٢٨ يونيو يدخل "المريخ" لمنزل الحب ويعيد إليك طاقتك العاطفية وتستعيد مشاعر حبك لشريك الحياة.



إذا كنت خاليا: ابتداء من ٢٨ يونيو "المريخ" بمنزل الحب وتزداد فرص الارتباط والالتقاء بشخص يجذبك.. حينئذ ستطرق كل الطرق كي تصل إليه والنتيجة توافق رائع وولادة مشاعر حقيقية.



-برج الجدى



إذا كنت متزوجا: "زحل" و"بلوتو" ما زالا ببرجك.. ثقيلان ويشعلان التساؤلات بداخلك بلا نهاية! لكن هذا العام مع وجود "المشتري" ببرجك ستكون الردود إيجابية وتشعر بالثقة والسعادة مع شريك حياتك.



إذا كنت خاليا: لا تكلف نفسك عناء البحث عن الحب أو الخوف منه أو مقاومته.. الحب سيفرض نفسه عليك كأمر واقع! "المشتري" ببرجك هو ملاكك الحارس ويعدك بالسعادة التي تقلب حياتك رأسا على عقب.



-برج الدلو



إذا كنت متزوجا: "أورانوس" معاكس وقد يتسبب في خلافات تعود لمسائل عائلية أو خيارات حياتية، ومع ذلك تستطيع أن تعيد الهدوء لحياتك الزوجية ابتداء من ٣ أبريل إلى ٦ أغسطس، حينئذ "فينوس" يساعدك أن توفق بين حريتك واتزان حياتك العاطفية.



إذا كنت خاليا: من ٣ أبريل إلى ٦ أغسطس.. "فينوس" بمنزل الحب قد تعدك بإيجاد الحب الحقيقي والظروف قد تكون سانحة للالتقاء بشخص جاد وباحث عن السعادة ومستعد أن يشاركك الحياة.



-برج الحوت



إذا كنت متزوجا: هذا العام الحب أقوى ولديك إمكانيات حقيقية للبناء.. "نبتون" ببرجك يجعلك تؤمن بالحب وترغب في شراكة أبدية. كما أن "المشتري" و"زحل" و"بلوتو".. ثلاثة كواكب تعدك بالاستقرار والثبات.



إذا كنت خاليا: وداعا للأحلام وللعلاقات الغير واضحة.. إن تناغم "نبتون" مع "المشتري" و"زحل" و"بلوتو" يدفعك للبحث عن علاقة حب حقيقية ومتفردة. اصبر حتى ينقضي الصيف، وحينئذ قد تتطور علاقة توافق وصداقة لحب.



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