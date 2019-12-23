الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. التشكيل المتوقع لمباراة المارد الأحمر وزعيم الثغر

يستقبل الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الاثنين، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 7 جولات، متفوقًا على الاتحاد السكندري الوصيف بفارق نقطة واحدة، والذي خاض 9 جولات.



ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر بتشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: أيمن أشرف - سعد سمير - علي معلول - أحمد فتحي



خط الوسط: السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة"



خط الهجوم: أجايي - حسين الشحات - وليد أزارو.





بينما من المتوقع أن يبدأ طلعت يوسف مدرب زعيم الثغر بتشكيل كالتالي..



حراسة المرمى: عماد السيد



خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - إسلام جمال - أسامة العزب



خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل "مانجا" - رزاق سيسيه - أحمد رفعت



خط الهجوم: خالد قمر - إيمانويل أوكوي.