محافظ أسوان يراجع آليات تطبيق منظومة النظافة الجديدة ويعين سيد مدني مشرفا عاما .. صور

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاثنين، تعيين المهندس سيد مدنى مشرفًا عامًا على منظومة النظافة بالمدينة كمرحلة أولى، ثم باقي مدن ومراكز المحافظة وذلك من أجل تحقيق الرقابة اللازمة ووضع آلية متكاملة للمتابعة والإدارة لجميع مكونات المنظومة من العاملين ، بجانب حالة المعدات وتوقيتات رفع القمامة من الصناديق إلى المدفن المحكوم بالعلاقي، بالإضافة إلى إعادة صياغة التعاقد مع الشركة المكلفة بأحياء غرب وجنوب وتوقيع الاشتراطات الجزائية عليها بما يحقق الصالح العام والطفرة التى يشعر بها الشارع الأسواني.



جاء ذلك عقب الجولة الميدانية التي أجراها اللواء أشرف عطية، حيث عقد اجتماعًا عاجلا مع نواب رئيس مدينة أسوان ورؤساء الأحياء بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمهندسة سعاد كرمى مدير عام البيئة.



وأكد محافظ أسوان بحسب بيان، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الحازمة مع أصحاب مخازن النباشين وإصدار قرارات غلق لها للحد من ظاهرة نبش صناديق القمامة، وهو الذي يتسبب في خلق بؤر تلوث حولها، كما سيتم تطبيق قاعدة الثواب والعقاب على العاملين بمشروع النظافة المكلفين بنظافة حى شرق لتحفيزهم على رفع مستوى الأداء بالشكل المطلوب.



وذكر أنه سيتم وضع منظومة جديدة للنظافة العامة ستشمل مختلف محاور التعامل مع القمامة بداية من الجمع المنزلي واقتصار وضع الصناديق فى مواقع معينة وخاصة مناطق شرق المدينة، علاوة على تشغيل مصنع تدوير المخلفات بالشلال بعد قيام شركة كيما، بإصلاح خط الفرز وجارٍ إصلاح خط إنتاج الأسمدة العضوية.



ووجه المحافظ قائد شرطة المرور بالتعامل بكل حزم مع سائقى عربات الحنطور بمنع وقوفهم خارج الموقف المخصص لها ومتابعة خط سيرهم داخل شوارع المدينة والتزامهم بتركيب البامبرز، وهو الذي يتطلب فى الوقت نفسه من شرطة المرافق الحد من ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين والتى تتسبب أيضًا في إلقاء القمامة والمخلفات داخل الأسواق والشوارع الداخلية، بالإضافة إلى توقيع غرامات فورية على أصحاب المحلات والمعارض فى حالة إلقاء المخلفات.