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حوادث

تأجيل معارضة المحامي علي طه على حكم حبسه في سب وقذف الزند

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:33 م
المستشار أحمد الزند
المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل المعارضة المقدمة من المحامي علي طه، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، لجلسة 23 فبراير المقبل لطلب الدفاع اتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

كانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة،قد عاقبت المحامى على طه، بالحبس سنتين، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند و 2 مستشارين بنادى القضاة.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 50 لسنة 2019، أن على طه، 44 سنة، محامى، قذف علنا المجنى عليهم المستشارين أحمد الزند، عبدالله فتحى، محمد عبد الخالق، حال كونهم موظفون عموميون، بأن أسند إليهم حال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 12601 لسنة 2014، جنح الدقى بصفته وكيلا عن المتهم فيها، ارتكابهم لجريمة نصب على قضاة مصر، بأن رد عبارات "طلب شهادة أحد أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة لبيان جدية ذلك المشروع وإلا يكون الشاكين قد قاموا بالنصب على قضاة مصر وتورطهم فى مشروع وهمى"، وهى أمور لو كانت صادقه لاوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانونا لجريمة النصب على النحو المبين بالتحقيقات.
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