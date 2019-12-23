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حوادث

مصرع نجار وإصابة شقيقه باختناق بسبب نار التدفئة بالشرقية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:00 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد الطحاوي
لقي نجار موبيليا بناحية أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية، مصرعة خنقا نتيجة التدفئة داخل حجرة النوم، فيما تم إسعاف شقيقه، وإخطار النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا بوفاة "ياسر س" 50 سنة نجار موبيليا، مقيم المنتزه بمحافظة دمياط، داخل حجرة للتدفئة، بجمعية المهندسين العرب، بمنطقة أنشاص دائرة مركز بلبيس.

وتبين من التحريات الأولية، أن النجار حضر وشقيقه، للعمل فى مصنع أخشاب بالشرقية، والعودة نهاية الشهر لمحافظة دمياط، وبالأمس أشعل النيران فى الأخشاب للتدفئة وغلبهما النوم، مما أسفر عن وفاة الأول خنقا وإصابة الثانى وتم إسعافه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة التى صرحت بالدفن وجار تحرير المحضر اللازم.
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