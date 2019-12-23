جامعة بني سويف تزرع 3200 شجرة مثمرة في إطار مبادرة «هنجملها»

وأكد رئيس الجامعة على أهمية زيادة المساحة الخضراء داخل وخارج الجامعة لمساهمتها في مواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، إضافة الى تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيدا بالمبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.من جانبه أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام المبادرة إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشروأوضح أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.