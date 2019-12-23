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تعليم

جامعة بني سويف تزرع 3200 شجرة مثمرة في إطار مبادرة «هنجملها»

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:10 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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قســـم التعليم
شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بحضور المهندس محمد قبطان، ممثلًا عن مبادرة "هنجملها" زراعة بعض الأشجار المثمرة في حرم الجامعة.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة، حيث تقوم المبادرة بتوريد 3200 شجرة من مختلف الأصناف لزرعتها بالجامعة على دفعتين .

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وأكد رئيس الجامعة على أهمية زيادة المساحة الخضراء داخل وخارج الجامعة لمساهمتها في مواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، إضافة الى تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيدا بالمبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.

من جانبه أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام المبادرة إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر

وأوضح أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.
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