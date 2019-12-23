طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور

غطت سماء العاصمة الإيرانية طهران طبقة من الكتل الرمادية الخانقة الناتجة عن ارتفاع مستويات التلوث في البلاد.





وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، أعلن مركز رصد تلوث الهواء في طهران ارتفاع نسبة تلوث الهواء في العاصمة ليصل مؤشر القياس إلى 139، والذي تجاوز الـ200 درجة الأسبوع الماضي.





قال المركز إن الهواء في طهران غير صحي للفئات الحساسة من الناس.





ونشرت الوكالة صورا أظهرت الكتل الرمادية وارتداء الإيرانيين للكمامات في الشوارع.





كما تسبب ارتفاع نسبة التلوث في إغلاق المدارس والجامعات.





كان عمدة طهران دعا إلى أخذ المخاطر على محمل الجد وإخلاء العاصمة من السكان.





كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وصول التلوث في طهران إلى مرحلة الخط الأحمر.





تعد طهران من أكثر المدن تلوثا حول العالم، حيث يفقد حوالي 3 آلاف شخص سنويا حياتهم بسبب التلوث.



