AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:39 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
غطت سماء العاصمة الإيرانية طهران طبقة من الكتل الرمادية الخانقة الناتجة عن ارتفاع مستويات التلوث في البلاد.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، أعلن مركز رصد تلوث الهواء في طهران ارتفاع نسبة تلوث الهواء في العاصمة ليصل مؤشر القياس إلى 139، والذي تجاوز الـ200 درجة الأسبوع الماضي.

قال المركز إن الهواء في طهران غير صحي للفئات الحساسة من الناس.

ونشرت الوكالة صورا أظهرت الكتل الرمادية وارتداء الإيرانيين للكمامات في الشوارع.

كما تسبب ارتفاع نسبة التلوث في إغلاق المدارس والجامعات.

كان عمدة طهران دعا إلى أخذ المخاطر على محمل الجد وإخلاء العاصمة من السكان.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وصول التلوث في طهران إلى مرحلة الخط الأحمر.

تعد طهران من أكثر المدن تلوثا حول العالم، حيث يفقد حوالي 3 آلاف شخص سنويا حياتهم بسبب التلوث.


طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
طهران تختنق.. كتل رمادية تغطي عاصمة إيران| صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| الضباب يضرب العاصمة الهندية بسبب زيادة نسبة التلوث

عمل من المنزل وإجازة للمدارس.. الهند تعلن خوفها على حياة المواطنين

سحابة سوداء تغطي سماء العاصمة الهندية.. شاهد

إيران تعلق الدراسة والمسابقات الرياضية في العاصمة لهذا السبب

إغلاق كامل للمدارس والجامعات في إيران لهذا السبب

مسؤول إيراني يدعو سكان طهران لمغادرة منازلهم على وجه السرعة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خدعوك فقالوا ماني أفضل من صلاح.. حظوظ متساوية للثلاثي المتنافس في أفريقيا

عاجل |عودة ألبرت شفيق رئيسا لقناة أون تى فى

هل يجوز ذبح عجل كعقيقة عن طفلين ولد وبنت | مستشار المفتي يجيب

بدون مكياج | لوك صادم لـ كاردي بي في ميامي ..صور

للرجال فقط .. عصير سحري لتعزيز الصحة الجنسية

بالصور | بعد أحكام الإعدام.. لماذا حضرت عائلة خاشقجي 10 جلسات محاكمة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

رد فعل عروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث يثير الاستياء.. تفاصيل

ملابس جريئة وشيشة.. عارضات أزياء أثرن الجدل خلال زيارة الأهرامات