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رياضة

أبها يفجر المفاجأة ويقصى التعاون حامل اللقب من كأس ملك السعودية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:55 م
كأس الملك السعودي
كأس الملك السعودي
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عمر سلامة
في مفاجأة مدوية، ودع فريق الكرة بنادي التعاون، منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، من دور الـ16، عقب الخسارة أمام أبها بنتيجة (1-0)، في مباراة ثمن النهائي التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وأحرز أحمد النجعي هدف أبها في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

من جانبه، حرص الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على حضور مباراة أبها والتعاون من المدرجات، لدعم فريق أبها.

وتجرد التعاون من لقب الكأس الذي توج به في الموسم الماضي "2018-19"، للمرة الأولى في تاريخه، ليتأهل أبها إلى ربع النهائي، في انتظار الفائز من الاتحاد والفتح.

ويعد إقصاء التعاون، حامل اللقب، من الكأس، بمثابة ثاني مفاجآت البطولة خلال الموسم الجاري، بعد خروج الشباب من دور الـ32، بالخسارة أمام الشعلة (1-2).
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