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أخبار العالم

اليونان لـ تركيا: لن نتخلى عن أي من حقوقنا السيادية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:51 م
وزير خارجية اليونان
وزير خارجية اليونان يؤكد عدم تخل بلاده عن حقوقها السيادية
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" اليوم، الإثنين، إن القضية الثنائية الوحيدة بين اليونان وتركيا هي تحديد الجرف القاري.

وأضاف عقب سؤاله عن احتمالية إرسال تركيا سفينة استكشافية قبالة جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، أنه يعتقد أن "تركيا ستتصرف بشكل مسؤول"، موضحا أن اليونان لن تتخلى عن أي من حقوقها السيادية، وفقًا لصحيفة "إكاثيمرني" اليونانية.

وتابع "أنا واثق.. أو حتى متفائل من أن تركيا ستتصرف بشكل سليم في النهاية يتفق مع القانون الدولي ومصالحها الخاصة.. لأنه سيكون من الخطأ أن تعزل نفسها".

كانت تركيا قدمت مؤخرًا سلسلة من مطالبات السيادة التي تمتد عبر نصف شرق البحر الأبيض المتوسط، متجاهلة سلسلة جزر دوديكانيسيا في جنوب شرق بحر إيجة وكريت ، والتي رفضتها اليونان بشدة باعتبار أن لا أساس لها من الصحة.

ومن المقرر أن يزور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليونان خلال الأيام القادمة لبحث الاتفاقيتين الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري.
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