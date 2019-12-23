بعد الاتفاق المشبوه مع أردوغان.. السراج يتحدث عن صفقة سلاح من تركيا

أعلن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية عن أمله في الحصول على صفقة سلاح من تركيا، بعد اتفاقية التعاون الأمني والعسكري المشبوهة التي وقعها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وقال السراج في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إن الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا.



وأضاف محملا المسئولية للحكومة الإيطالية: "نحن مهتمون بالحصول على دبابات وطائرات بدون طيار، ماذا كنت تتوقعون معذرة؟ ألا نحصل على دبابات وطائرات بدون طيار تركية وتقف حكومتنا مكتوفة الأيدي، بينما نرى تدمير العاصمة طرابلس أمام أعيننا ونرى الدماء في كل مكان؟ كنت تريدونا أن نقف مكتوفي الأيدي ونرى عاصمة ليبيا تحتل؟".



وزعم أن الحكومة الليبية لديها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد، الامر الذي يتعارض واتفاق الصخيرات لعام 2015.



وكان السراج وقع مع تركيا مذكرتي تفاهم27 نوفمبر الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

