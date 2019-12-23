صدمة للأهلوية | مدافع الفريق يغيب عن مباراة مصر المقاصة في الدوري | تفاصيل





نال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطاقة صفراء أثناء الشوط الأول من مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.بتلك البطاقة، تأكد غياب أيمن أشرف، عن مباراة الأهلي المقبلة أمام مصر المقاصة في الأول من يناير المقبل.وكان أيمن أشرف، حصل على إنذارين في مباراتي حرس الحدود وسموحة في البطولة المحلية.وانتهى الشوط الأول من المباراة إلى تقدم النادي الأهلي بهدف أحمد الشيخ فى الدقيقة 45 من زمن اللقاء، ليشعل الـ45 دقيقة المتبقية بين الاتحاد والمارد الأحمر.