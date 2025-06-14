قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم للأندية| بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي
أسطورة الزمالك: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية.. وهذه أوراقه الرابحة أمام ميسي
سمير فرج: ما يجري بين إسرائيل وإيران الآن بمثابة حرب حقيقية
سوق المستعمل.. نيسان صني أوتوماتيك 2024 بهذا السعر
امتحانات الثانوية الأزهرية .. طلاب الأدبي يستعدون اليوم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية
كمين معقد لكتائب القسام في خان يونس يسفر عن قتـ.ـلى وجرحى في صفوف الاحتلال
طارق يحيى: زيزو ورقة رابحة أمام إنتر ميامي.. وهذه نصيحتي للجهاز الفني للأهلي
وزارة النفط الإيرانية تعلن إصابة خزانين للوقود في طهران بضربات إسرائيلية
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس هيئة الرقابة الإشعاعية السابق: لا تأثير لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر

مفاع نووي - أرشيفية
مفاع نووي - أرشيفية
قسم التوك شو

نفى الدكتور مصطفى عزيز، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق، أي تأثيرات محتملة؛ حال استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية وتأثيرها على مصر، قائلاً: "تأثير ضرب المنشآت الإيرانية على مصر هو تأثير منعدم، فمن غير الممكن أن تتأثر مصر؛ بسبب بُعد المسافة، كما أنه لم يتم رصد مستوى الإشعاعات، وإيران نفسها لم تتأثر، فكيف ستتأثر مصر؟".


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لا توجد أي زيادة في الإشعاع في موقع المنشأة النووية حيث إن إيران بنت الأجزاء الحساسة تحت الأرض، وبالتالي لن تتأثر مصر بسبب بعد المسافة، لأن الإشعاع مع الوقت ومع بعد المسافة يقل تأثيره وشدته؛ لأنه يسير وفقاً لاتجاه الرياح، ولا توجد رياح إيرانية تجاه مصر".


ورداً على سؤال الحديدي: هذا بالنسبة لمنشآت إيران، لكن ماذا لو استُهدف مفاعل ديمونة الإسرائيلي النووي، كيف تتأثر مصر؟، قال: "المفاعل النووي في ديمونة يتكون من مفاعل ومركز للأبحاث، والتأثير سيعتمد على نوع الاستهداف، ويجب الابتعاد عن استهداف المنشآت، حتى إسرائيل استهدفت مراكز تخصيب اليورانيوم، لكنها لم تستهدف مفاعل بوشهر".

وردا على سؤال الحديدي: “هل لو تم استهداف مفاعل ديمونة الإسرائيلي النووي ستتأثر مصر؟”؛ ليجيب: “سيعتمد على اتجاه الرياح في توقيت الضربة، وسيناريو الضربة”.

وعن الفرق بينهما، قال: “منشأة تخصيب اليورانيوم يتم فيها معالجة اليورانيوم، وزيادة درجة الإثراء الخاصة به، من الإثراء الطبيعي إلى درجة تحوله لإثراء ينتج من خلاله وقود داخل المفاعل النووي، بينما في المقابل، المفاعل يتم فيه تحويل اليورانيوم الذي يتم رفع درجة إثرائه ليتحول إلى طاقة ينتج عنها وقودا مستنفدا، وهنا الخطورة، ففي حال استهدافه؛ سيتم زيادة الإشعاع”.

وشدد على أن إيران لديها مفاعل نووي واحد، يقع في بوشهر، وبقية المناطق مثل نطنز وغيرها، هي مراكز لتخصيب اليورانيوم.

منشآت نووية النووي الإيراني إسرائيل اخبار التوك شو الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

سيارة الشيخ مظهر شاهين

الشيخ مظهر شاهين يتعرض لحادث بسيارته.. صور

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية تسير بهدوء وانتظام

امتحانات جامعة الأزهر

طلاب جامعة الأزهر: أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد