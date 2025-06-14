قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق المجال الجوي الأردني أمام حركة الملاحة المدنية | تفاصيل
كأس العالم للأندية| بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي
أسطورة الزمالك: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية.. وهذه أوراقه الرابحة أمام ميسي
سمير فرج: ما يجري بين إسرائيل وإيران الآن بمثابة حرب حقيقية
سوق المستعمل.. نيسان صني أوتوماتيك 2024 بهذا السعر
امتحانات الثانوية الأزهرية .. طلاب الأدبي يستعدون اليوم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية
كمين معقد لكتائب القسام في خان يونس يسفر عن قتـ.ـلى وجرحى في صفوف الاحتلال
طارق يحيى: زيزو ورقة رابحة أمام إنتر ميامي.. وهذه نصيحتي للجهاز الفني للأهلي
وزارة النفط الإيرانية تعلن إصابة خزانين للوقود في طهران بضربات إسرائيلية
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 مكتوبة .. رددها الآن

أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 مكتوبة
أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 مكتوبة
خدمات صدى البلد

أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 مكتوبة محل اهتمام كثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مع قرب موعد بدء امتحانات الثانوية العامة، إذ يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق، وتُعد هذه المرحلة مفصلية في مستقبلهم الأكاديمي والمهني، فيلجأ كثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى الدعاء.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2025

الدعاء أحد أبرز الوسائل التي تمنح الطلاب السكينة والثقة بالنفس، خاصةً في الأوقات الصعبة كالامتحانات، لما له من أثر في تقوية العلاقة بالله، وتفريغ التوتر، واستحضار التركيز والراحة الذهنية، ويعتمد كثير من الطلاب على الدعاء، بوصفه أداة مكملة للاستعداد النفسي، إلى جانب المذاكرة والمراجعة.

اقرأ أيضًا:

أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 مكتوبة

أدعية قبل دخول لجنة الامتحان

“اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا”    دعاء لتيسير الصعاب وجعل الأمور ميسرة

“رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي” دعاء سيدنا موسى، لطلب الفهم والقدرة على التعبير

“اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وعلّمني ما جهلت”     دعاء لطلب العلم والفهم

“يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين”    دعاء للثقة بالله والاستعانة به في كل الأمور

أوقات يُستحب فيها الدعاء قبل وأثناء الامتحانات

قبل دخول اللجنة بدقائق.

حين استلام ورقة الامتحان.

حين مواجهة سؤال صعب أو نسيان معلومة.

قبل النوم في الليلة السابقة للامتحان.

بعد المذاكرة والانتهاء من المراجعة.

أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 مكتوبة

أدعية للثقة والفهم والتذكر

حين نسيان الإجابة     “اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي”

حين صعوبة الفهم      “اللهم علمني ما جهلت وذكّرني ما نسيت”

قبل بدء الحل          “اللهم افتح عليّ فتوح العارفين، ووفقني لما تحب وترضى”

حين التوتر “حسبنا الله ونعم الوكيل”

نصائح قبل امتحانات الثانوية العامة

الثقة بالله لا تعني إهمال الدراسة، بل الاجتهاد مع اليقين أن الله لا يضيع تعب المجتهدين.

تنظيم الوقت والمذاكرة وفق جدول يومي يساعد على تقليل التوتر.

الابتعاد عن المقارنة مع الآخرين يقلل من الضغط النفسي.

تجنب السهر المفرط ليلة الامتحان، مع النوم الكافي.

تناول الإفطار الصحي قبل الامتحان.

أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 مكتوبة

دعاء بعد الامتحان

بعد الخروج من اللجنة، يُستحب أن يدعو الطالب بهذه الأدعية: 

“الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

“اللهم اجعل هذا الامتحان شهادة لي لا عليّ، وارزقني الخير منه”.

“اللهم إن كنت أخطأت فاغفر لي، وإن أحسنت فثبّتني وزدني من فضلك”.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة أدعية امتحانات الثانوية العامة أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 مكتوبة أدعية قبل دخول لجنة الامتحان أوقات يُستحب فيها الدعاء قبل وأثناء الامتحانات أدعية للثقة والفهم والتذكر نصائح مع الدعاء نصائح قبل امتحانات الثانوية العامة دعاء بعد الامتحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

مركز شحن العدادات

كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات | صور

صورة أرشيفية

حريق يلتهم حظيرة ماشية في دار السلام بسوهاج

وكيل تعليم كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ: تهيئة الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد