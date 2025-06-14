أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 مكتوبة .. رددها الآن

أدعية امتحانات الثانوية العامة 2025 مكتوبة محل اهتمام كثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مع قرب موعد بدء امتحانات الثانوية العامة، إذ يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق، وتُعد هذه المرحلة مفصلية في مستقبلهم الأكاديمي والمهني، فيلجأ كثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى الدعاء.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2025

الدعاء أحد أبرز الوسائل التي تمنح الطلاب السكينة والثقة بالنفس، خاصةً في الأوقات الصعبة كالامتحانات، لما له من أثر في تقوية العلاقة بالله، وتفريغ التوتر، واستحضار التركيز والراحة الذهنية، ويعتمد كثير من الطلاب على الدعاء، بوصفه أداة مكملة للاستعداد النفسي، إلى جانب المذاكرة والمراجعة.

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أدعية قبل دخول لجنة الامتحان

“اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا” دعاء لتيسير الصعاب وجعل الأمور ميسرة

“رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي” دعاء سيدنا موسى، لطلب الفهم والقدرة على التعبير

“اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وعلّمني ما جهلت” دعاء لطلب العلم والفهم

“يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين” دعاء للثقة بالله والاستعانة به في كل الأمور

أوقات يُستحب فيها الدعاء قبل وأثناء الامتحانات

قبل دخول اللجنة بدقائق.

حين استلام ورقة الامتحان.

حين مواجهة سؤال صعب أو نسيان معلومة.

قبل النوم في الليلة السابقة للامتحان.

بعد المذاكرة والانتهاء من المراجعة.

أدعية للثقة والفهم والتذكر

حين نسيان الإجابة “اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي”

حين صعوبة الفهم “اللهم علمني ما جهلت وذكّرني ما نسيت”

قبل بدء الحل “اللهم افتح عليّ فتوح العارفين، ووفقني لما تحب وترضى”

حين التوتر “حسبنا الله ونعم الوكيل”

نصائح قبل امتحانات الثانوية العامة

الثقة بالله لا تعني إهمال الدراسة، بل الاجتهاد مع اليقين أن الله لا يضيع تعب المجتهدين.

تنظيم الوقت والمذاكرة وفق جدول يومي يساعد على تقليل التوتر.

الابتعاد عن المقارنة مع الآخرين يقلل من الضغط النفسي.

تجنب السهر المفرط ليلة الامتحان، مع النوم الكافي.

تناول الإفطار الصحي قبل الامتحان.

دعاء بعد الامتحان

بعد الخروج من اللجنة، يُستحب أن يدعو الطالب بهذه الأدعية:

“الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

“اللهم اجعل هذا الامتحان شهادة لي لا عليّ، وارزقني الخير منه”.

“اللهم إن كنت أخطأت فاغفر لي، وإن أحسنت فثبّتني وزدني من فضلك”.