صواريخ في الأجواء واغتيالات بطهران واليمن .. التصعيد يشتعل

أعلن التليفزيون الإيراني أن القوات الجوية الإيرانية شنت هجومًا مركبًا على إسرائيل باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء البلاد، في حين أفاد الإعلام الإسرائيلي بسقوط صواريخ بشكل مباشر في منطقتي حيفا والكريات، بحسب تقارير أولية.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربات في العاصمة الإيرانية طهران، والتصدي لصواريخ أطلقتها إيران. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلاح الجو يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا داخل اليمن.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم اغتيال شخصيتين مستهدفتين في كل من طهران واليمن، ووصفت الشخصيتين بأنهما "بالغتا الأهمية".

هجوم إسرائيلي ورد إيراني

وتوعدت إيران، اليوم السبت، لإسرائيل بتعرضها لهجمات عنيفة ومدمرة خلال الساعات القادمة، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوية الإيرانية في عدة محافظات منها طهران، وهرمزكان، وكرمانشاه للتصدي للأهداف إسرائيلية في الأجواء الإيرانية.

ويأتي ذلك ردًا على الهجمات التي شنتها إسرائيل فجر يوم أمس باستخدام أكثر من 200 طائرة، استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بما في ذلك منشآت نووية (مثل نطنز وفوردو), ومقرات عسكرية، وقادة بارزين، وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، وضباط وعلماء بارزين.

وبدأ الرد الإيراني الأول، مساء يوم أمس، بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه إسرائيل، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 161 آخرين حسب ما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية على البلاد.

