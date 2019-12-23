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محافظات

بسبب التزويغ.. إحالة 87 موظفا بالوحدات الصحية للتحقيق في الدقهلية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:04 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على إحالة 87 من العاملين بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون سند رسمي.

تضمن قرار محافظ الدقهلية احالة 37 من العاملين بمستشفى المنزلة المركزي،و3 بوحدة طب الأسرة بالوصيف الدواخلي التابعة للإدارة الصحية بالجمالية،14 بوحدة طب الأسرة بالجزيرة،16 بوحدة طب الأسرة بالمحمودية.

وكذا احالة ،10 بوحدة طب الأسرة بالقباب الصغرى التابعين للإدارة الصحية بدكرنس،2 بوحدة طب الأسرة بكفر سرنجا،و5 بميت يعيش التابعتين للادارة الصحية بميت غمر.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مستشفى المنزلة،ولجنة هندسية لمعاينة الوحدة الصحية بالنظارة للتأكد من السلامة الإنشائية لهما حفاظا على الأرواح والممتلكات.

فيما تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه التقرير المعروض من مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة،للمرور على عدد من الوحدات الصحية والخدمية خلال أربعة أيام شملت مراكز أجا،منية النصر،ميت غمر،دكرنس،ميت سلسيل،الجمالية،المطرية،والمنزلة.
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