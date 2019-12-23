بالريش والشيفون.. بوسي شلبي بإطلالة ملائكية تقدم عرض أزياء هاني البحيري

ظهرت الاعلامية بوسي شلبي باطلالة انيقة وملائكية خلال تقديم عرض ازياء هاني البحيري.



وارتدت بوسي شلبي فستان ابيض قصير، وباكمام طويلة، ومن الريش من الاكمام، ومنطقة الظهر والرقبة.



وقامت برفع شعرها الى الاعلى بطريقة جميلة ومناسبة لاطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختارت بعض اللمسات البسيطة التي تناسيبت مع ملامحها الرقيقة.





ومن المقرر ان يقدم مصمم الأزياء هاني البحيري ١٠٠ قطعة من بينها خمس قطع من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، والتي تعتمد فكرته على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.



وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والذي ظهرت بإطلالة خارجه عن المألوف، حيث قدمت التحيه لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض ازياء هاني البحيري.



وجاءت أبرز الحضور حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري ، نهال عنبر ، الإعلامية نجاة العسيلي، الاعلامي أسامة منير ، الاعلاميه ماجدة نورالدين، مفيد فوزي ، لطيفة، صابرين ، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الاعلامية ريهام ابراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامه، مها احمد ، دعاء فاروق، لبلبة.



وحضر عرض الأزياء نخبة من رجال الأعمال ، ومن ابرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، ، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.





وجاء ذلك خلال عرض أزياء هاني البحيري، والذي يجريه كل عام داخل مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية، وذلك من خلال عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، وهو العرض رقم ١١ له في مصر.