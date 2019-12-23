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منوعات

مشهد مؤثر.. رجل إطفاء يسقي حيوان الكوالا بعد هروبه من حريق فى الغابة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:39 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات مؤثرة لرجل إطفاء بجنوب أستراليا وهو يسقي حيوان "الكوالا" بعد ان شاهد قلة حيلته بعد الحرائق التي ضرب الغابة التي يعيش فيها.

واوضحت الصورة المنشورة عبر صحيفة "ديلي ميل"، رجل الإطفاء يحمل خرطوم مياه ويقف أمام الحرائق المشتعلة في حين يقف بجانبه حيوان الكوالا في منطقة كروم لوبثال ، غرب أديليد.

وأفادت الصحيفة أن الحرائق الكارثية اجتاحت أستراليا في الأشهر الأخيرة ، حيث دمرت أكثر من 1000 منزلي نيو ساوث ويلز وحدها ، كما دمرت حوالي 1100 هكتار من مزارع الكروم في جنوب أستراليا.

ولقى تسعة أشخاص حتفهم في أزمة حرائق الغابات ، ويخشى أن يكون قد تم القضاء على أكثر من 1000 من الكوالا في الحرائق.
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