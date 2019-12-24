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رياضة

هاشتاج الزمالك وطن لجماهيره يتصدر تويتر.. ومغردون: حب وعشق منذ الطفولة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
الزمالك
الزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #الزمالك_وطن_لجماهيره.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت بعض التعليقات كالتالي :

‏أحلى وانضف واجمل وأرقى جمهور في الدنيا
‎#الزمالك_وطن_لجماهيره

‏إذا لم تكن حاضرا أثناء كفاحى 
فلا أريد وجودك عند نجاحى 
‎#الزمالك_وطن_لجماهيره

‏معاك مهما تعسرت أنك وطني الخاص فلا بد من دعمي لك حتى تنهض أمجادك يا عشق مولود في القلوب 🇦🇹🇦🇹‎ #الزمالك_وطن_لجماهيره

‏زملكاوي زملكاويه كلنا إخوات
رسالتنا بكل حب تيجو ننبُذ الخلافات
ونمد إيدينا لبعض ونيه صافيه وننسى اللى فات .. المشاكل فرقتنا وقسمتنا وأضعفتنا
باتحادنا هنبقى قوة وصوتنا مسموع
الزمالك في مِحنة باتفاقنا هتبقى مِنحة
نتمنى  الرسالة
‎#الزمالك_وطن_لجماهيره

‏‎#الزمالك_وطن_لجماهيره 
لم يقتصر الحب والغرام على الأحبة فقط فهناك حالة عشق من نوع خاص بين الزمالك جماهيره نوع جديد من الحب بعيدا عن الرجل والمرأه جماهير طالما تغزلت بناديهم الذي طالما شجعوه وساندوه في أوقات الهزيمة قبل المكسب هتفضل في قلوبنا يا زمالك هيفضل حبك معانا حتى النهاية.

‏حب الزمالك جمع الصغير والكبير ، والغني والفقير ، حب الزمالك هو اللى عليه اتجمعنا ، هو حب وعشق من الطفوله
‎#الزمالك_وطن_لجماهيره

‏وبحبك يا زمالك أنا بحبك يا زمالك وبموت فيك موت ‎#الزمالك_وطن_لجماهيره
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