يواقيم يحتفل بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس بدير الشهداء جنوب الأقصر.. صور

احتفل أقباط مدينة إسنا جنوب الاقصر، بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس الأسقف والشهيد، وذلك في دير الشهداء بمنطقة جبل أغاثون بإسنا، وذلك بحضور الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.



وتضمنت الاحتفالات، تسبحة صلاة عشية ثم رفع بخور عشية، والطواف خارج الدير الأثري بأيقونة الشهيد الأنبا أمونيوس، وتسبحة نصف الليل.



وأعقب ذلك صلاة قداس عيد استشهاد القديس، وقاد هذه الصلوات نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والآباء خدام الدير، القس تادرس رياض والقس موسي رشدي ولفيف من آباء كهنة أيبارشية إسنا وأرمنت وإيبارشية أسوان.



فيما توافد الأقباط من القري والمراكز المجاورة على الدير، للاحتفال بذكرى استشهاد الأنبا أمونيوس وسط حضور كبير من رجال الكنيسة والشعب القبطي.



والجدير بالذكر أن دير الشهداء يقع على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة إسنا ويحتوي على كنيستين إحداهما من القرن الرابع الميلادي والأخرى حديثة أنشئت في أوائل القرن العشرين.