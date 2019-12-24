AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يواقيم يحتفل بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس بدير الشهداء جنوب الأقصر.. صور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:29 ص
الاحتفال بعيد أستشهاد
الاحتفال بعيد أستشهاد الأنبا أمونيوس
Advertisements
شمس يونس
احتفل أقباط مدينة إسنا جنوب الاقصر، بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس الأسقف والشهيد، وذلك في دير الشهداء بمنطقة جبل أغاثون بإسنا، وذلك بحضور الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وتضمنت الاحتفالات، تسبحة صلاة عشية ثم رفع بخور عشية، والطواف خارج الدير الأثري بأيقونة الشهيد الأنبا أمونيوس، وتسبحة نصف الليل.

وأعقب ذلك صلاة قداس عيد استشهاد القديس، وقاد هذه الصلوات نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والآباء خدام الدير، القس تادرس رياض والقس موسي رشدي ولفيف من آباء كهنة أيبارشية إسنا وأرمنت وإيبارشية أسوان.

فيما توافد الأقباط من القري والمراكز المجاورة على الدير، للاحتفال بذكرى استشهاد الأنبا أمونيوس وسط حضور كبير من رجال الكنيسة والشعب القبطي.

والجدير بالذكر أن دير الشهداء يقع على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة إسنا ويحتوي على كنيستين إحداهما من القرن الرابع الميلادي والأخرى حديثة أنشئت في أوائل القرن العشرين.
يواقيم يحتفل بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس بدير الشهداء جنوب الأقصر.. صور
يواقيم يحتفل بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس بدير الشهداء جنوب الأقصر.. صور
يواقيم يحتفل بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس بدير الشهداء جنوب الأقصر.. صور
يواقيم يحتفل بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس بدير الشهداء جنوب الأقصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أول تعليق من أحمد الشيخ عن فوز الأهلي على الاتحاد برباعية

العرض الخاص لـ فيلم تامر حسني الفلوس.. اليوم

بعد خلعها للحجاب.. صابرين تفاجئ الحضور بلون شعر جرئ في عرض أزياء هاني البحيري

الهدف الثاني التسلل.. إبراهيم سعيد: فوز الأهلي على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين

فاق كل توقعاتي.. نبيل الحلفاوي يشيد برباعية الأهلي أمام الاتحاد.. ويعلق على الهدف الثاني

إخراج شاحن موبايل من جمجمة طفل في السعودية| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019

بفستان أحمر.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أسوان

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير