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فن

صوتك تخين ليه.. منى فاروق تجيب عن سؤال محرج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
منى فاروق
منى فاروق
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سعيد فراج
نشرت الممثلة منى فاروق، مقطع فيديو (لايف) عبر حسابها على انستجرام، تفاعلت من خلاله مع متابعيها، وأجابت عن بعض تساؤلاتهم التي طرحوها عليها من خلال التعليقات.

وأجابت منى فاروق، في البث المباشر، صباح اليوم الثلاثاء، عن سؤال محرج من أحد المتابعين الذي استفسر عن سبب غلاظة صوتها وعلاقته بالشرب، لتجيب عليه قائلة: «أنا بطلت شرب.. وصوتي تخين لوحده».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، بـ إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.

مسلسل "رحيم"، من بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
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