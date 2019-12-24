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أخبار العالم

إيطاليا تكشف عن مساعٍ أوروبية لحل الأزمة في ليبيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن مهمة أوروبية مرتقبة في ليبيا بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية، ووزراء خارجية دول أوروبية، لحل الأزمة والتهدئة بين الجانبين وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا معركة الحسم التي يقاتل فيها الجيش الوطني الليبي، من أجل دحر الميليشيات، وسط توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية غير الشرعية فايز السراج، مذكرتي تفاهم مع تركيا تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وطلب السراج، من تركيا التدخل ومساعدته في إبرام صفقة سلاح معها، بعد اتفاقية التعاون الأمني والعسكري المشبوهة.

وقال في مقابلة مع صحيفة إيطالية إن حكومة الوفاق ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا.

وزعم أن الحكومة الليبية لديها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد، الأمر الذي يتعارض واتفاق الصخيرات لعام 2015.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أعلن أن "المعركة قوية جدًا الآن في الأحياء الرئيسية بجنوب وجنوب شرق طرابلس"، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستحسم المعركة في أي لحظة، واصفًا الأوضاع الميدانية بأنها "ممتازة جدًا".
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