أستاذ علاقات دولية: أردوغان يواصل قمع الأحزاب المعارضة في تركيا..فيديو

قالت الدكتور إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن أردوغان يواصل القمع على الأحزاب المعارضة في تركيا، لافتة إلى ان تلك التصرفات تعيد إلى اذهاننا سياسات أردوغان منذ عام 2016 واستمرار أردوغان فى سياسات الهيمنة وقمع الاحزاب المعارضة.



وأضافت زهران، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن أردوغان يقوم بنوع من الاحادية السياسية وضرب قوى المعارضة فى محاولة لشق الصفوف، مشيرة إلى أن تلك التصرفات محاولة لصرف الانظار عن التدهور الاقتصادى والانتهاكات السياسية.



وتابعت أن أردوغان يقوم بنوع من انواع الإرهاب النفسي للقوى السياسية، مؤكدة ان التحركات الاقليمية لأردوغان تقوم على تهيئة الأوضاع الداخلية من خلال إعادة الميلشيات القديمة، ووعودة نظام الإمبراطورية العثمانية، والتخلص من المعارضين.



وأوضحت أنه حتى الآن لم يتم تصنيف جماعة فتح الله جولن لجماعة إرهابية لكى يتم إلقاء القبض على أعضائها، مضيفة أن هناك العديد من القوى السياسية ترى ان ليس لها أى علاقة بالإرهاب ولكنه حزب معارض.



وأشارت إلى أنه تم إحالة 67 شخصًا للمحاكمة بزعم الانتماء لجماعة فتح الله جولن، موضحة أنه فى حالة تكوين قاعدة قوية من قوى المعارضة سيتم تمرير الانتخابات القادمة للقوى الوسطية.

