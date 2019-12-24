رئيس النيابة الإدارية يفتتح ندوة مواجهة الفساد في القانون المصري.. صور

افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الندوة التدريبية لآليات مواجهة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القانون المصري ، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.



جاء ذلك بحضور كل من المستشار أحمد أبو دقة - مدير إدارة التفتيش القضائي ، وعدد من مستشاري قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.



وأكدت النيابة الإدارية أنه من المقرر أن تتناول الدورة عددًا من المحاضرات القيمة يلقيها نخبة من المستشارين بالنيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الرقابة الإدارية، وهم كل من:

المستشار عمرو فاروق - رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والمستشار عبد الله محمد رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.

الوكيل أول جلال حلمي - مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشئون المالية والإدارية.

الوكيل أول خالد عبد الرحمن - مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي.

والمستشار الدكتور محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي والمستشار سعد خليل عضو مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.



واوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادارية ان المحاضرين سيسلطون الضوء على جوانب مختلفة لآليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد داخل البنية التشريعية والقضائية لمنظومة العدالة المصرية.



واضاف ان الندوة تأتي في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من جهود حثيثة في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون داخل الجهاز الإداري للدولة.



الجدير بالذكر أن مصر كانت قد انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من عام ٢٠٠٤ ، ليعقبها في عام ٢٠١٤ انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، ثم تصديق البرلمان المصري في ٢٠١٧ على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

