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اقتصاد

الجمبري يتراجع والبورى يرتفع جنيها .. أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 24-12-2019

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
سمك و جمبرى
سمك و جمبرى
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قسم الاقتصاد
تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 24 -12-2019 طبقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لسوق الجملة بالعبور.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء

سجّل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، وسمك البلطي نمرة "2" 20 جنيهًا، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيهًا، فليه بلطى تراوح 30 إلى 90 جنيها ، قشر بياض مابين 50 الى 60 ، بياض املس 1 (بلدى) سجل 50 الى 60 جنيها ، بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) 20 الى 30 جنيها ، قراميط - شيلان 10 الى 20 جنيها ،سمك ثعابين يسجل 170 جنيها ،سمك البوري "1" بـ51 جنيهًا، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيهًا ، سعر سمك المكرونة خليجى نحو 28 جنيهًا، سمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا و سجل سمك المكرونة السويسي 65 جنيهًا


أسعار الجمبرى اليوم الثلاثاء :

وتراجعت أسعار الجمبرى ما بين 20 الى 40 جنيها اذ كيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 450 جنيهًا، وسمك الجمبرى المُجمّد نحو 165 جنيهًا، جمبرى 1 سجل 370 جنيه ، سجل جمبرى 2 نحو 280 ، جمرى 3 تراوح من 90 الى 170 جنيها .


وتراوحت أسعار "سبيط - كاليماري - سابيا"ما بين 110 الى 160 جنيها ، كابوريا 30 الى 140 جنيها للكيلو.

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