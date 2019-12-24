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فن

رامي إمام ينتهي من تصوير فلانتينو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:04 م
عادل امام وابنه رامي
عادل امام وابنه رامي
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شيري نبيل
أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، ليبدأ مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

ونشر رامي إمام صور له خلال مونتاج المسلسل، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا :"فى المونتاج بعد آخر فرجة من شهرين".

ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
رامي إمام ينتهي من تصوير فلانتينو
رامي إمام ينتهي من تصوير فلانتينو
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