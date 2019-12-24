بسبب الخلافات في المنزل.. عاطل ينهال ضربا على زوجته حتى الموت بمدينة بدر

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على عاطل لاتهامه بقتل زوجته بالضرب حتى الموت داخل شقتهما بمدينة بدر بسبب خلافات الزوجية.



تبلغ لقسم شرطة بدر من شرطة النجدة بسماع صوت استغاثة سيدة من داخل شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي دائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين تجمع عدد من الأهالى أمام الشقة، باستبيان الأمر تبين قيام عاطل بالتعدى على زوجته ( مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالرأس ونزيف بالفم ) بالضرب محدثا إصابتها والتى أودت بحياتها.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبسؤاله تبين أنه يهذى بكلمات غير مفهومة.



أمكن التوصل لشاهدي رؤية وبسؤالهما قررا بسماعهما صوت استغاثة المجني عليها من داخل الشقة محل البلاغ إثر مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما.