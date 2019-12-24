80 طريقة صوفية تتواجد في الليلة الختامية لمولد الحسين

قال الدكتور عبدالله الناصر حلمي أمين اتحاد القوى الصوفية، إن اليوم الثلاثاء تحتفل الطرق الصوفية بالليلة الختامية، مشيرا إلى أن الطرق الصوفية حاضرة وممثلة في شادر خلف مسجد الحسين تشارك فيها ٨٠ طريقة منها البرهامية، والبيومية، والأحمدية المرازقة، وغيرها.



وأضاف حلمي، في تصريحات له أن منتشر بغزارة في حول مسجد الحسين، مشيرا إلى أنه في نهاية اليوم سيحضر السيد محمود الشريف نقيب الأشراف والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ الطريقة الصوفية ومشايخ 80 طريقة صوفية



وقال الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، إن الاحتفال تم بإقامة الحضرة المعتادة سنويًا، من حيث الأذكار والأدعية والابتهالات وقراءة القرآن، ويشهد الآلاف من محبى آل البيت وأتباع الطرق الصوفية في مصر والعالم العربى والاسلامي.

