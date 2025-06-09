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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
رئيس جامعة الأزهر يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
محمد شحتة

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيق بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1446ه‍.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن ما تبذله المملكة العربية السعودية من عناية متواصلة بجميع الحجيج وضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم يتجدد ويتعزز بوضوح، ويعكس عامًا بعد عام الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من شتى بقاع الأرض.

وأكد رئيس الجامعة أن الخدمات المقدمة للحجاج تجسد رسالة الأنبياء في عمارة بيوت الله، مثمنًا مبادرة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

رئيس جامعة الأزهر السعودية ضيوف الرحمن خادم الحرمين الشريفين جامعة الأزهر

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