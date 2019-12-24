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أخبار العالم

إيران تفاجئ العالم: مستعدون للتخلي عن السلاح النووي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
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محمد علي
قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي ، إن بلاده مستعدة لصياغة وثيقة تتخلص فيها من الأسلحة النووية وتؤكد أن البرنامج النووي الإيراني له أغراض سلمية فقط، وفق ما أورد راديو فاردا.

ذكرت وكالة مهر للأنباء التي تسيطر عليها الحكومة الإيرانية أن علي أكبر صالحي صرح في مؤتمر صحفي بأن الفكرة هي أن يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ، وأن طهران ستعلن من جانبها أنها لن تتخذ أي خطوات للحصول على أسلحة نووية.

وأضاف صالحي: "يمكن للرئيس التوقيع على فتوى المرشد الأعلى [حظر الأسلحة النووية] ويمكن لدول 5+ 1 أيضًا التوقيع على الوثيقة بحيث يمكن رفع العقوبات".

وجرى الاتفاق النووي عام 2015 وهو يفرض قيودًا على البرامج النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية، لكن في عام 2018 ، قرر دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية وفرض عقوبات أمريكية ، مطالبًا بصفقة نووية أفضل وتغيير في سياسات التدخل الإقليمية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كشف صالحي أيضًا أن مفاوضات الرئيس حسن روحاني مع نظيره الياباني في طوكيو الأسبوع الماضي كانت حول نفس الفكرة المتمثلة في توقيع وثيقة جديدة.

ومع ذلك ، ادعى أنه ليس على علم بتفاصيل المحادثات.

غادر روحاني طوكيو في 21 ديسمبر واتصل ترامب برئيس الوزراء شينزو آبي لمناقشته حول ما جرى مع إيران.

وتعيش إيران وضع اقتصادي صعب للغاية نتيجة للعقوبات الأمريكية، وهي غير قادرة على بيع نفطها، أو جذب الاستثمارات أو ممارسة التجارة الطبيعية مع العالم.

وهزت الاحتجاجات واسعة النطاق النخبة الحاكمة في نوفمبر، والتي لجأت إلى القتل الجماعي للمتظاهرين، وقد أدى ذلك إلى زعزعة الوضع السياسي في البلاد.

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