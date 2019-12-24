2019 عام الاحتجاج في العالم بامتياز.. مظاهرات ضد الحكومات والفاسدين من هونج كونج إلى فرنسا ومن بريطانيا إلى الجزائر انتهاء بالعراق ولبنان وإيران

- مظاهرات عام 2019 الأقوى منذ عقود

- المتظاهرون انتفضوا رغم سيطرة القوى اليمينية في أماكن كثيرة من العالم - الاحتجاجات جددت الأمل في استمرار الديمقراطية الشعبية - احتجاجات العراق ولبنان كسرت نفوذ طهران بهما









من المرجح أن يذكر التاريخ عام 2019 باعتباره عام الاحتجاجات، من هونج كونج إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، خرج المتظاهرون في هذه الدول أمام بطش السلطات للتعبير عن مطالبهم، وفق ما رأت مجلة فورين بولسي الأمريكية.





قالت المجلة، إنه حتى في الوقت الذي تسيطر فيه القوى المناهضة للديمقراطية والقوى اليمينية في أماكن كثيرة حول العالم من مفاصل الحكم، فقد خرجت المظاهرات للتعبير عن رفضها لكثير من السياسات التي تتبعها هذه الحكومات.





أضافت المجلة "هذا يقول إن الديمقراطية الشعبية ما زالت حية وبصحة جيدة رغم وصول سلطوين ومتطرفين ويمنيين إلى السلطة".





ومع اقتراب نهاية عام 2019، لاتزال بعض الاحتجاجات التي سبق وإن اندلعت في فترة سابقة خلال العام مستمرة، وهو ما يجعل كذلك احتجاجات ضمن أقوى الاحتجاجات العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل.





والحالات المستمرة للمظاهرات حتى الآن، في هونج كونج، وفي لبنان والعراق، مع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق.





وفي بلدان أخرى، يبدو أن المحتجين قد سادوا ونجحوا في مساعيهم، كما هو الحال في تشيلي، حيث انتهي الغضب بعد ارتفاع أسعار المترو بدستور جديد أكثر تقدمية.





أما في حالات أخرى ، سواء كانت السودان أو الجزائر، ربما تكون المظاهرات قد أطاحت بزعماء لا يحظون بالشعبية ، لكنهم لم يتمكنوا من إحداث تغيير جذري في الحكومة.





بدأ عدد كبير من الاحتجاجات والغضب الشعبي من أشياء تبدو صغيرة، كارتفاع أسعار الوقود في عدد من الحالات، مثل إيران و الإكوادور ، أو ارتفاع الأسعار في تشيلي ، أو ضريبة الواتسآب في لبنان.





وفي هونج كونج وإندونيسيا، خرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد أن أعلنت الحكومات عن قوانين جديدة تهدد الحريات المدنية، ولكن في جميع الحالات، وجد الغضب الشعبي طريقه بمجرد إطلاق العنان له، بسبب قضايا ملحة كالفساد ، والاختلال الوظيفي السياسي ، والاستياء العام من الأوضاع الاقتصادية.





جذبت الاحتجاجات في هونج كونج انتباه العالم ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المشاركة الواسعة لمعظم قطاعات المجتمع، ويعزى ذلك جزئيًا إلى استجابة الشرطة الوحشية.





وتُظهر احتجاجات إندونيسيا في سبتمبر وأكتوبر ضد القوانين الجديدة التي لا تحظى بشعبية كبيرة مدى ضعف الديمقراطية الإندونيسية بعد مرور 20 عامًا على سقوط نظام سوهارتو.





في الشرق الأوسط ، أبرزت الاحتجاجات من العراق إلى لبنان الاستياء الشعبي من إيران ووكلائها الإقليميين.





في أوائل شهر مارس، أشعلت وميض الاضطرابات الجزائر والتي جددت الاحتجاجات في بعض أنحاء الشرق الأوسط، حيث تلتها مظاهرات السودان التي أطاحت بحكم عمر البشير.





وشهد العراق ، مثل لبنان ، احتجاجات حاشدة وفق قاسم مشترك وهو السخط الشعبي من نفوذ إيران في تلك البلدان. في العراق ، استهدف المحتجون تأثير إيران على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، مما أدى في النهاية إلى استقالته في الأول من ديسمبر.





في لبنان ، تحولت المظاهرات الشعبية ضد الزيادة المقترحة في رسوم الاتصالات إلى استفتاء على الوعود الفاشلة ل ثورة الأرز 2005 وتأثير إيران المستمر ، عبر حزب الله ، على البلاد.





في أمريكا اللاتينية، كان هناك الكثير من الزخم في الاحتجاجات، سواء كان ذلك بسبب الاستياء من الطبقة السياسية المتحجرة في بوليفيا، أو الفساد المتفشي في الإكوادور، أو خيبة الأمل في تشيلي.





شعرت أوروبا أيضًا بالهزات من قبل المحتجين الذين يرتدون السترات الصفراء والمعارضين لرفع الضرائب في فرنسا إلى احتجاجات مكافحة الفساد في البلقان إلى السخط الانفصالي في كاتالونيا إلى المسيرات الحاشدة في لندن ضد خروج بريطانيا الذي لم يكتمل بعد مع الاتحاد الأوروبي .





تقليديًا، يقوم الرؤساء الأمريكيون على الأقل بتقديم الدعم للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين يقاتلون الأنظمة القمعية، حتى لو كانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة تشجّع كثيرًا من قادة تلك الأنظمة نفسها.



