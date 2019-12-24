لتقديم الرعاية اللازمة..بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا والقومي لأسر الشهداء

وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم ،بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والطبية والدعم المعنوى لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة من خلال المكتب الإقليمى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالديوان العام للمحافظة.



جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم عبد الحافظ الأمين العام للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكرى للمحافظة، حيث أكد المحافظ أن الوطن لا ينسى أبناءه من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً وإعلاءً لكلمته، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لهم اعترافًا منها بأنه حق وواجب على الدولة رعاية اسر الشهداء والمصابين وإيمانا بدورهم كقوة أساسية فى نهضة وتنمية المجتمع.



تضمن الاتفاق أن يتولى المكتب الاقليمى لرعاية أسر الشهداء والمصابين توفير كافة الرعاية الاجتماعية والثقافية والطبية والدعم المعنوي لأسر الشهداء والمصابين وفق برنامج العمل المحدد سنويا والذي يصدر من الأمين العام للمجلس القومي بالقاهرة.



كما يخضع المكتب الإقليمى والعاملون به للإشراف المباشر للمحافظ أو من يفوضه فى هذا الشأن، ويقوم العاملون بالمكتب بعرض برنامج العمل شهريًا لاعتماد الرؤى والأفكار والمقترحات التي من شأنها خدمة أهداف المجلس وسياساته نحو تذليل كافة العقبات لأسر الشهداء والمصابين وذويهم وتقديم كافة أشكال الدعم.



ويلتزم العاملون بالمكتب بأداء أعمالهم على أكمل وجه وتشمل القيام بحصر الضحايا وإعداد قاعدة بيانات لهم ، توفير العلاج المناسب للمصابين وفقا لاحتياجات كل منهم والتى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم، مع صرف كافة نفقات العلاج التى تتحملها أسر الشهداء والمصابين، مساعدة أسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم فى الحصول على فرص عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم ودعم المصابين الذين خلفت الإصابة عجزا كليا أو جزئيا منعهم من العمل وفقا للتقارير العلمية من الجهات المختصة فى الحصول على سكن ملائم فى حالة عدم وجود سكن آخر وصرف التعويضات اللازمة لهم ، وكذلك عمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.

