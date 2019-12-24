رئيس الأوروبية للمراكز الإسلامية: نعمل على حماية الشباب من الفكر المتطرف

قال الشيخ مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، إن الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية مقرها جنيف في سويسرا، تأسست في ديسمبر 2015 وفقًا للمادة (60) وما يتلوها من المواد المتعلقة بتأسيس الجمعيات، من القانون المدني السويسري بمبادرة من شخصيات دعوية ينتمون إلى عدة أقطار أوروبية وهي جمعية تطوعية تعمل في نطاق الاتحاد الأوروبي.



وأضاف خلال ندوة له في موقع صدى البلد، أن هدف المراكز الإسلامية العمل على العناية بالأئمة والارتقاء بهم حتى يكون لهم دور كبير في المجتمعات الأوربية وابراز بعض القيم المشتركة وهي القيم الإنسانية ورحمة الإسلام في التعايش لأن الإعلام العالمي غطى على هذه الأمور.



وأوضح أن الإسلاموفوبيا أثرت على الرأي العام في أوروبا وجهد المؤسسة ينصب في إبراز الأمور المشرقة في الإسلام ومحل اهتمام المجتمع الأوربي وهو حماية الشباب من الفكر المتطرف و الذي نعمل عليه كثيرًا كما أن الكثير من الشباب الأوروبي اعتنقوا الفكر الإرهابي والتحقوا بالحركات الهدامة مثل داعش وغيرها.



وتابع: أما رؤيتنا تتجلى في التميز في خدمة المراكز الإسلامية حتى تصبح المحرك والمرجع الرئيسي في تمكين وتفعيل الدور البنَّاء والإيجابي للمراكز الإسلامية في أوروبا والارتقاء بأداء المراكز الإسلامية وتطوير أداء الأئمة والخطباء، وعقد الشراكات وتنفيذ الأنشطة والفعاليات اللازمة للتعريف الصحيح بالإسلام.

