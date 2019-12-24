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منوعات

طفلة مصابة بالسرطان تتلقى أفضل هدية بمناسبة الكريسماس.. تفاصيل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:38 م
صدى البلد
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هدير علاء
تلقت طفلة مصابة بالسرطان عمرها 8 أعوام أفضل هدية بمناسبة "الكريسماس" بعد أن ساهم فاعل خير في تغطية تكاليف العلاج الذي تحتاج إليه، والتي تُقدر بحوالي 400 ألف جنيه إسترليني.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية بأنه قد تم تشخيص إصابة الطفلة "آنا درايسديل"، وهي من مقاطعة "أكسفوردشاير" في إنجلترا، بنوع نادر من سرطان العظام عندما كانت في الخامسة من عمرها، وهي حاليًا في فترة تعافي من المرض للمرة الثانية، لكن يوجد احتمال بأن يعود المرض إليها مجددًا، ولذلك فقد قرر والداها جمع التبرعات من أجل إخضاعها لعلاج جديد في مدينة "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت عائلة الطفلة في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنها تمكنت من جمع المبلغ المطلوب، الذي يُقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني، وذلك بفضل مساعدة متبرع مجهول.

يشار إلى أن العائلة كانت قد تمكنت قبل ذلك بالفعل من جمع 140 ألف جنيه إسترليني من أجل علاج الطفلة والرعاية الطبية التي تحتاجها في أعقاب ذلك.

ويأمل والدا الطفلة "كيلي" و"إيان درايسديل" في أن تستمر حملة جمع التبرعات كي يتمكنا من تغطية كافة تكاليف العلاج والتكاليف الإضافية.

وقالت الأم في تصريح لصحيفة "The Sun" إنها ليس لديها أي فكرة عن هوية المتبرع الذي ساهم في تغطية تكاليف علاج الطفلة، وتوجهت بالشكر لكل من قدم المساعدة لطفلتها. ومن المتوقع أن يستمر العلاج لمدة ستة أشهر على الأقل.
طفلة مصابة بالسرطان تتلقى أفضل هدية بمناسبة الكريسماس.. تفاصيل
طفلة مصابة بالسرطان تتلقى أفضل هدية بمناسبة الكريسماس.. تفاصيل
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